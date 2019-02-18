Купить мебель в магазине Мебель-Арт, с доставкой по городу Николаев

Мебельный магазин Мебель-Арт

Мебель-Арт представляет собой компанию, которая уже длительное время занимает лидирующие позиции в оптовой и розничной продаже мебельных изделий и аксессуаров в Николаеве. Наша организация оснащена точным, современным и высокотехнологичным оборудованием, что дает нам возможность изготавливать мебель, которая отвечает самым высоким стандартам качества не только в странах СНГ, но и в мире.

Сеть магазинов в городе Николаев представлена специализированными точками, которые сосредоточены в непосредственной близости от производственных цехов. Данная особенность позволяет существенно экономить на транспортных расходах, что делает цены наших изделий самыми низкими в городе.

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Мы готовы предоставить широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных потребностей и типов помещений:

  1. мягкая мебель – как никакая другая, поможет расслабиться после тяжелого трудового дня и добавит немного дополнительного комфорта для семейного времяпровождения за просмотром кино. В нашем каталоге представлены модели, способные удовлетворить даже самых требовательных покупателей;
  2. кабинеты руководителей – представлены в виде линейки брендовых многофункциональных и презентабельных модульных конструкций, из качественных и долговечных материалов. Такая система станет отличными дополнением для каждого помещения;
  3. офисная мебель – всегда солидная и лаконичная продукция. Характеризуется легкостью в обслуживании, низкой ценой, высокой функциональностью, длительным эксплуатационным периодом. У нас, Вы всегда сможете подобрать офисных стол, шкаф, тумбу, комод и прочие атрибуты современного офиса;
  4. компьютерные столы – разработаны с учетом анатомический особенностей человека с применением эргономичных элементов для организации удобной и эффективной рабочей зоны сотрудника. Комплектуются дополнительными элементами различной направленности: полочками, надстройками, выдвижными ящиками и прочим;
  5. шкафы-купе – качественные и вместительные шкафы от производителя по самым низким в городе ценам. Выполнены из влагостойких и надежных материалов на основе плит ДСП/МДФ. Комплектуются системой полочек для хранения вещей, а также различными нишами и ящиками. В наличии модификации с пескоструйными и пленочными рисунками;
  6. кухни – представлена готовыми, а также модульными функциональными конструкциями, отличительной особенностью которых является применение материалов, устойчивых к воздействию агрессивных веществ (вода, моющие средства, ультрафиолет и прочие). Наши кухни, обязательно станут отличным компаньоном и незаменимым инструментом в приготовлении еды;
  7. кухонные уголки – в нашем интернет-магазине представлено широкое изобилие классических, модульных, больших и малогабаритных изделий данного типа. Каждый сможет выбрать уголок, который будет не только радовать глаз, но и прослужит долгие годы;
  8. школьная мебель – широкий ассортимент недорогой и качественной мебели для образовательных учреждений. Одноместные и двухместные школьные парты, стулья на основе металлокаркаса;
  9. детские – все изделия выполнены из экологически чистых и противоаллергенных материалов. Как правило, выполнены в красочной цветовой гамме, имеют необычную форму, которая часто напоминает детям любимых персонажей из мультфильмов, сказок и игр;
  10. гостиные – большой выбор готовых и модульных систем для обустройства гостиной комнаты по низким ценам. Популярные стили, а также цветовые решения никого не оставят равнодушным;
  11. спальни – модульная мебель для спальной комнаты обязательно создаст тонкую атмосферу, для комфортного отдыха после тяжелого рабочего дня;
  12. модульные системы – их часто называют наборными системами. Характерной особенностью является возможность выбора необходимых элементов, которые стилистически связаны между собой;
  13. прихожие – в нашем каталоге, каждый сможет подобрать вариант, который будет выполнять возложенную на него функцию: от навесной полки с крючками для хранения одежды, до мебельной стенки;
  14. мебель из дерева – стулья, столы, а также вешалки, выполненные из дорогих, качественных и что более важно натуральных материалов. Имеют приятный внешний вид, а также характеризуются длительным сроком службы;
  15. мебель для кафе – отдельная категория, в состав которой входят специализированные, прочные столы и стулья, способные выдерживать не только большие нагрузки, но и длительное воздействие разрушающих факторов (вода, ультрафиолет, высокие температуры и прочее);
  16. кресла и стулья – различаются по своему предназначению, конструктивными особенностям, а также материалам применимых при изготовлении. Наиболее популярные следующие подгруппы для: директора, персонала, ребенка, посетителя;
  17. мебель для гостиниц – специализированная продукция, которая весьма востребована у держателей гостиниц, отелей, хостелов. Отличается высоким качеством, прочностью конструкции, высокой надежностью и низкой ценой;
  18. каркас кровати – изделия с металлической, или деревянной основной. В качестве опорной части выступают ламели. Являются незаменимым продуктом при приобретении кровати;
  19. матрасы – недороги и качественные изделия с ортопедическими свойствами для комфортного отдыха и здорового сна.

Почему стоит покупать в магазинах Мебель-Арт?

Успешность работы мебельного магазина Мебель Арт обеспечена высоким уровнем контроля на всех производственных этапах. У нас работают самые квалифицированные специалисты:

  • менеджеры;
  • консультанты;
  • сборщики;
  • дизайнеры;
  • технологи.

Приобретая мебель в наших магазинах, Вы всегда можете быть уверенными в высоком качестве, надежности и низкой цене. Мы умеем экономить ваши деньги, сохраняя при этом лучше качество изделия.

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Мебель Art

Украина, г. Николаев, ул. Бузника 5

Схема проезда
Пн-Сб 9:00-18:00,
Вс 9:00-16:00

(0512) 72-12-12

58-08-05, 58-08-06

(096) 929-10-45
(099) 909-54-38
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Акция Кухонный уголок Фокус
Акция Кухонный уголок Фокус
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Д x Ш x В
1350х1750х950
4740 грнот 4266 грн
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20%
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Тумбочка Терри
Тумбочка Терри
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Д x Ш x В
405х320х420 мм
619 грнот 495 грн
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10%
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Стул ученический E-263
Стул ученический E-263
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Д x Ш x В
434х425х810 мм
577 грнот 519 грн
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20%
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Комод Полонез ТКБ-392 ясень/сосна
Комод Полонез ТКБ-392 ясень/сосна
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2076 грнот 1661 грн
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10%
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Акция Шкаф купе 1700х600х2400 светлый венге, профиль темный
Акция Шкаф купе 1700х600х2400 светлый венге, профиль темный
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Д x Ш x В
1700х600х2400
6618 грнот 5957 грн
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25%
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Тумба прикроватная Ванесса
Тумба прикроватная Ванесса
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Д x Ш x В
645х375х545 мм
1178 грнот 884 грн
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20%
Скидка
Столешница 600х600
Столешница 600х600
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285 грнот 228 грн
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10%
Скидка
Кресло детское MiniStyle gts (Cat, Dino, Flowers)
Кресло детское MiniStyle gts (Cat, Dino, Flowers)
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1515 грнот 1363 грн
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10%
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Кресло руководителя Nova (eco-13,30)
Кресло руководителя Nova (eco-13,30)
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Д x Ш x В
470x510x1210-1300
4342 грнот 3907 грн
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10%
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Акция Кресло компьютерное Samba GTP P V-18/1.007, V-4/1.031
Акция Кресло компьютерное Samba GTP P V-18/1.007, V-4/1.031
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2673 грнот 2406 грн
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ХИТ
СК-201 стол угловой компьютерный
СК-201 стол угловой компьютерный
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Д x Ш x В
1500х1100х1280 мм
от 3262 грн
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ХИТ
Кресло Ministyle
Кресло Ministyle
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Д x Ш x В
415х775/955 мм
от 1 грн
Купить
ХИТ
Диван Марс (Альянс)
Диван Марс (Альянс)
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Д х Г х В
1880х960х920
от 6537 грн
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ХИТ
ШК-203 шкаф для документов
ШК-203 шкаф для документов
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Д x Ш x В
700х350х1900 мм
от 1679 грн
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ХИТ
Кресло руководителя GERMES steel
Кресло руководителя GERMES steel
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Д x Ш x В
440x520x1157/1240 мм
от 5225 грн
Купить
ХИТ
СЖ-006 Стол журнальный
СЖ-006 Стол журнальный
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Д x Ш x В
800х550х540 мм
от 969 грн
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ХИТ
База Tiramisu duo chrome
База Tiramisu duo chrome
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Д x Ш x В
574х995х734
от 1178 грн
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ХИТ
Напольные плечики (вешалка) Сигма (белая)
Напольные плечики (вешалка) Сигма (белая)
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от 1134 грн
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ХИТ
У-01 шкаф угловой
У-01 шкаф угловой
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Д x Ш x В
350х350х1900
от 863 грн
Купить
ХИТ
СК-208 стол компьютерный
СК-208 стол компьютерный
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Д x Ш x В
1400х650х740 мм
от 2522 грн
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NEW
Пенал закрытый Анжелика (Неман)
Пенал закрытый Анжелика (Неман)
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Д x Ш x В
516х425х2160
от 3625 грн
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NEW
Кухня модульная Грация (VipMaster)
Кухня модульная Грация (VipMaster)
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Д x Ш x В
2 м.п.
от 10000 грн
Купить
NEW
Конференц-стол КС-104
Конференц-стол КС-104
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Д x Ш x В
1800/2200х900х750 мм
от 1358 грн
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NEW
Зеркало Анжелика 80
Зеркало Анжелика 80
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Д x Ш x В
800х1000
от 2016 грн
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NEW
Детское кресло Falcon GTS CPT PM60
Детское кресло Falcon GTS CPT PM60
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Д x Ш x В
600x600x1135
от 1458 грн
Купить
NEW
Двуспальная кровать Нормандия
Двуспальная кровать Нормандия
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Д x Ш x В
2000х1600х920
от 8666 грн
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NEW
Стол компьютерный СК-225
Стол компьютерный СК-225
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Д x Ш x В
1200х800х1640 мм
от 2770 грн
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NEW
Тумба приставная Арт-005
Тумба приставная Арт-005
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Д x Ш x В
1200х500х650 мм
от 2859 грн
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NEW
Детское кресло JUNIOR GTS
Детское кресло JUNIOR GTS
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Д x Ш x В
550x550x1020 мм
от 1231 грн
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NEW
Стол компьютерный СК-226
Стол компьютерный СК-226
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Д x Ш x В
1200x600x1640
от 2577 грн
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Далеко не всегда стандартная фабричная мебель может подойти Вашей квартире или дому. 
Для помещений с нестандартной планировкой или для реализации собственных
дизайнерских идей, как нельзя кстати подойдет изготовление мебели на заказ.

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Отзывы клиентов

Заказывали кухню по индивидуальному проекту. Благодарим за приятное сотрудничество. Оптимальное соотношение цены и качества. Технолог очень внимательно проработал все нюансы и учел наши пожелания. Доставили и установили быстро, чисто и аккуратно. Заказ выполнили даже раньше установленного срока. Качеством изделия довольным. Гарантийный талон оформили. Процветания и развития. Довольных клиентов. Обязательно будем обращаться еще.

Игнатова О.Б.

Здравствуйте! Сегодня нам доставили и собрали наш шкаф-купе. Большое спасибо за хорошую работу. Мы очень довольны. Отдельное спасибо ребятам. Оставили после себя чистоту и порядок. Все супер! Продолжайте работать в таком же соотношении цены - качества и самое главное с ответственностью. Спасибо большое.

Данаусова А.Н.

Огромная благодарность дизайнеру Орленко Дмитрию, за качественную работу, исполнение всех пожеланий и креативность. Спасибо, сборщику за оперативность и качество. Бывают некоторые задержки с поставкой, но это вполне объяснимо: объемы производства громадные, клиентов много. В целом же сотрудничество с компанией протекает весьма плодотворно. Буду обращаться еще! По качеству продукции нареканий - нет. Всё на высшем уровне! Пусть будет самый широкий ассортимент и море покупателей.

Корягина Н.А.

Фирма очень надежная. Работают высококвалифицированные люди, знают четко свою работу, индивидуальный подход, делают придерживаясь сроков, не подводят. Качество продукции радует, хорошее.

Каблучиева Л. В.

Больше отзывов (218)
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Здесь вы можете найти полезную информацию о мебели Перейти в раздел >

[Завершено] Розыгрыш сертификата 1000 грн на приобретение мебели

Ссылка на Видео розыгрыша: https://youtu.be/ElSe9Fcc3bc Разыгрывается сертификат на 1000 гривен на покупку мебели в компании «Мебель-Арт» Чтобы победить нужно: Быть подписчиком нашей страницы и проживать в г. Николаев Сделать репост данной записи к себе на страницу* (так, чтоб она была видна…

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Данные рекомендации предназначены для тех, кто решил заказать кухню и самостоятельно пытается разобраться с проблемами, ожидающими его при заказе новой кухни. Данные рекомендации  ознакомят потенциального заказчика с основными работами по подготовке помещения к монтажу кухонной мебели и позволят ему понимать дизайнера при обсуждении проблем построения кухни.Дизайнер на основании утвержденного проекта кухни должен разработать…

Как выбрать кресло: ключевые особенности и рекомендации специалистов

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Как выбрать матрас: ортопедические особенности, жесткость, наполнение, отзывы

Как выбрать матрас? Данным вопросом задаются многие и в этом нет ничего удивительного. Согласитесь, ведь перед там, как отправится в магазин необходимо иметь хотя бы базовые знания о типах, видах и предназначению данной категории товаров. Это существенно облегчит выбор, а…

Как выбрать кровать: подробное руководство

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