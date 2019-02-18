Купить мебель в магазине Мебель-Арт, с доставкой по городу Николаев

Мебель-Арт представляет собой компанию, которая уже длительное время занимает лидирующие позиции в оптовой и розничной продаже мебельных изделий и аксессуаров в Николаеве. Наша организация оснащена точным, современным и высокотехнологичным оборудованием, что дает нам возможность изготавливать мебель, которая отвечает самым высоким стандартам качества не только в странах СНГ, но и в мире.

Сеть магазинов в городе Николаев представлена специализированными точками, которые сосредоточены в непосредственной близости от производственных цехов. Данная особенность позволяет существенно экономить на транспортных расходах, что делает цены наших изделий самыми низкими в городе.

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Мы готовы предоставить широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных потребностей и типов помещений:

мягкая мебель – как никакая другая, поможет расслабиться после тяжелого трудового дня и добавит немного дополнительного комфорта для семейного времяпровождения за просмотром кино. В нашем каталоге представлены модели, способные удовлетворить даже самых требовательных покупателей; кабинеты руководителей – представлены в виде линейки брендовых многофункциональных и презентабельных модульных конструкций, из качественных и долговечных материалов. Такая система станет отличными дополнением для каждого помещения; офисная мебель – всегда солидная и лаконичная продукция. Характеризуется легкостью в обслуживании, низкой ценой, высокой функциональностью, длительным эксплуатационным периодом. У нас, Вы всегда сможете подобрать офисных стол, шкаф, тумбу, комод и прочие атрибуты современного офиса; компьютерные столы – разработаны с учетом анатомический особенностей человека с применением эргономичных элементов для организации удобной и эффективной рабочей зоны сотрудника. Комплектуются дополнительными элементами различной направленности: полочками, надстройками, выдвижными ящиками и прочим; шкафы-купе – качественные и вместительные шкафы от производителя по самым низким в городе ценам. Выполнены из влагостойких и надежных материалов на основе плит ДСП/МДФ. Комплектуются системой полочек для хранения вещей, а также различными нишами и ящиками. В наличии модификации с пескоструйными и пленочными рисунками; кухни – представлена готовыми, а также модульными функциональными конструкциями, отличительной особенностью которых является применение материалов, устойчивых к воздействию агрессивных веществ (вода, моющие средства, ультрафиолет и прочие). Наши кухни, обязательно станут отличным компаньоном и незаменимым инструментом в приготовлении еды; кухонные уголки – в нашем интернет-магазине представлено широкое изобилие классических, модульных, больших и малогабаритных изделий данного типа. Каждый сможет выбрать уголок, который будет не только радовать глаз, но и прослужит долгие годы; школьная мебель – широкий ассортимент недорогой и качественной мебели для образовательных учреждений. Одноместные и двухместные школьные парты, стулья на основе металлокаркаса; детские – все изделия выполнены из экологически чистых и противоаллергенных материалов. Как правило, выполнены в красочной цветовой гамме, имеют необычную форму, которая часто напоминает детям любимых персонажей из мультфильмов, сказок и игр; гостиные – большой выбор готовых и модульных систем для обустройства гостиной комнаты по низким ценам. Популярные стили, а также цветовые решения никого не оставят равнодушным; спальни – модульная мебель для спальной комнаты обязательно создаст тонкую атмосферу, для комфортного отдыха после тяжелого рабочего дня; модульные системы – их часто называют наборными системами. Характерной особенностью является возможность выбора необходимых элементов, которые стилистически связаны между собой; прихожие – в нашем каталоге, каждый сможет подобрать вариант, который будет выполнять возложенную на него функцию: от навесной полки с крючками для хранения одежды, до мебельной стенки; мебель из дерева – стулья, столы, а также вешалки, выполненные из дорогих, качественных и что более важно натуральных материалов. Имеют приятный внешний вид, а также характеризуются длительным сроком службы; мебель для кафе – отдельная категория, в состав которой входят специализированные, прочные столы и стулья, способные выдерживать не только большие нагрузки, но и длительное воздействие разрушающих факторов (вода, ультрафиолет, высокие температуры и прочее); кресла и стулья – различаются по своему предназначению, конструктивными особенностям, а также материалам применимых при изготовлении. Наиболее популярные следующие подгруппы для: директора, персонала, ребенка, посетителя; мебель для гостиниц – специализированная продукция, которая весьма востребована у держателей гостиниц, отелей, хостелов. Отличается высоким качеством, прочностью конструкции, высокой надежностью и низкой ценой; каркас кровати – изделия с металлической, или деревянной основной. В качестве опорной части выступают ламели. Являются незаменимым продуктом при приобретении кровати; матрасы – недороги и качественные изделия с ортопедическими свойствами для комфортного отдыха и здорового сна.

Почему стоит покупать в магазинах Мебель-Арт?

Успешность работы мебельного магазина Мебель Арт обеспечена высоким уровнем контроля на всех производственных этапах. У нас работают самые квалифицированные специалисты:

менеджеры;

консультанты;

сборщики;

дизайнеры;

технологи.

Приобретая мебель в наших магазинах, Вы всегда можете быть уверенными в высоком качестве, надежности и низкой цене. Мы умеем экономить ваши деньги, сохраняя при этом лучше качество изделия.