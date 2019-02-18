Мебель-Арт представляет собой компанию, которая уже длительное время занимает лидирующие позиции в оптовой и розничной продаже мебельных изделий и аксессуаров в Николаеве. Наша организация оснащена точным, современным и высокотехнологичным оборудованием, что дает нам возможность изготавливать мебель, которая отвечает самым высоким стандартам качества не только в странах СНГ, но и в мире.
Сеть магазинов в городе Николаев представлена специализированными точками, которые сосредоточены в непосредственной близости от производственных цехов. Данная особенность позволяет существенно экономить на транспортных расходах, что делает цены наших изделий самыми низкими в городе.
Мы готовы предоставить широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных потребностей и типов помещений:
Успешность работы мебельного магазина Мебель Арт обеспечена высоким уровнем контроля на всех производственных этапах. У нас работают самые квалифицированные специалисты:
Приобретая мебель в наших магазинах, Вы всегда можете быть уверенными в высоком качестве, надежности и низкой цене. Мы умеем экономить ваши деньги, сохраняя при этом лучше качество изделия.
Украина, г. Николаев, ул. Бузника 5
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Заказывали кухню по индивидуальному проекту. Благодарим за приятное сотрудничество. Оптимальное соотношение цены и качества. Технолог очень внимательно проработал все нюансы и учел наши пожелания. Доставили и установили быстро, чисто и аккуратно. Заказ выполнили даже раньше установленного срока. Качеством изделия довольным. Гарантийный талон оформили. Процветания и развития. Довольных клиентов. Обязательно будем обращаться еще.
Игнатова О.Б.
Здравствуйте! Сегодня нам доставили и собрали наш шкаф-купе. Большое спасибо за хорошую работу. Мы очень довольны. Отдельное спасибо ребятам. Оставили после себя чистоту и порядок. Все супер! Продолжайте работать в таком же соотношении цены - качества и самое главное с ответственностью. Спасибо большое.
Данаусова А.Н.
Огромная благодарность дизайнеру Орленко Дмитрию, за качественную работу, исполнение всех пожеланий и креативность. Спасибо, сборщику за оперативность и качество. Бывают некоторые задержки с поставкой, но это вполне объяснимо: объемы производства громадные, клиентов много. В целом же сотрудничество с компанией протекает весьма плодотворно. Буду обращаться еще! По качеству продукции нареканий - нет. Всё на высшем уровне! Пусть будет самый широкий ассортимент и море покупателей.
Корягина Н.А.
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